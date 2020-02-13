Бывший вице-губернатор из РФ курирует террористов на Донбассе

Владимир Пашков (скриншот с видео)

Назначение бывшего вице-губернатора Иркутской области Владимира Пашкова "премьер-министром" террористической организации ДНР свидетельствует о прямой роли России в конфликте. Об этом на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях Игорь Лоссовский, сообщает корреспондент Укринформа.

Он сказал, что ситуация на Донбассе остается нестабильной из-за нежелания Российской Федерации прекратить враждебные действия.

"Кроме того, на фоне отрицания Россией, что она является стороной конфликта, бывший вице-губернатор Иркутской области РФ был назначен так называемым премьер-министром российской оккупационной администрации в Донецкой области", - сказал Лоссовский.

Такой шаг, по его мнению, "не только отражает прямую роль России в конфликте, но четко указывает на ее намерения консолидировать и укрепить оккупационную власть".

Около недели назад появилась информация, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков присоединился к боевикам на оккупированных территориях Донбасса. Они называют его "премьер-министром".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Пашков присоединился к подконтрольной Кремлю террористической организации "в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации".

Пашков родился 4 февраля 1961 года в российском Братске. С 2012 по 2015 годы работал заместителем губернатора Иркутской области. Работает на госслужбе начиная с 1993 года.