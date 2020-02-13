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Бывший вице-губернатор из РФ курирует террористов на Донбассе

Бывший вице-губернатор из РФ курирует террористов на Донбассе - Фото
Владимир Пашков (скриншот с видео)
13.02.2020, 16:37

Украина на форуме ОБСЕ озвучила еще один факт, подтверждающий участие России в конфликте на территории украинского Донбасса

Назначение бывшего вице-губернатора Иркутской области Владимира Пашкова "премьер-министром" террористической организации ДНР свидетельствует о прямой роли России в конфликте. Об этом на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях Игорь Лоссовский, сообщает корреспондент Укринформа.

Он сказал, что ситуация на Донбассе остается нестабильной из-за нежелания Российской Федерации прекратить враждебные действия.

"Кроме того, на фоне отрицания Россией, что она является стороной конфликта, бывший вице-губернатор Иркутской области РФ был назначен так называемым премьер-министром российской оккупационной администрации в Донецкой области", - сказал Лоссовский.

Такой шаг, по его мнению, "не только отражает прямую роль России в конфликте, но четко указывает на ее намерения консолидировать и укрепить оккупационную власть".

Около недели назад появилась информация, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков присоединился к боевикам на оккупированных территориях Донбасса. Они называют его "премьер-министром".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Пашков присоединился к подконтрольной Кремлю террористической организации "в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации".

Пашков родился 4 февраля 1961 года в российском Братске. С 2012 по 2015 годы работал заместителем губернатора Иркутской области. Работает на госслужбе начиная с 1993 года.

  • В апреле 2017 г главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко (уже покойный) подписал "указ", по которому "временным администратором" украинских предприятий, захваченных боевиками, было назначено некое ЗАО Внешторгсервис, гендиректором которой является Владимир Пашков.
  • Под "временную администрацию" Внешторгсервиса, в частности, перешли, Донецксталь, Енакиевский и Макеевский метзаводы, Енакиевский коксохимпром, Ясиновский коксохимический завод, Макеевкокс, Харцызский трубный завод.
  • Террористы тогда признавались, что Пашков подчинается российской власти. 

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