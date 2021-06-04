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Час вопросов к правительству и налоговая амнистия: повестка Рады на сегодня

04.06.2021, 09:31
Час вопросов к правительству и налоговая амнистия: повестка Рады на сегодня - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Сегодня, 4 июня 2021 года, Верховная Рада проведет час вопросов к правительству и рассмотрит законопроект о налоговой амнистии. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

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Заседание парламента начнется часом вопросов к правительству о выполнении постановления Рады о состоянии и мерах по социальной защите детей.

Во втором чтении сегодня Рада рассмотрит законопроекты:

– №5153 о налоговой амнистии;
– №4107 о независимости Нацсовета по телевидению и радиовещанию;
– №3601об уточнении определения лизинговой операции;
– №2136 о ресторанном хозяйстве;
– №4278 и №4279 о налогообложении и декларировании международных почтовых отправлений и другие.

В первом чтении Рада планирует рассмотреть проекты законов:

– №5250 о правонарушениях против иностранцев, пользующихся иммунитетом;
– №3563 о защите детей от наблюдения за охотой;
– №3906 о регулировании оборота спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего;
– №5010 о недопущении негативных последствий недобросовестного банкротства вследствие военной агрессии на востоке Украины и другие.

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Денис Юдин
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верховная рада повестка налоговая амнистия
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