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Чехия изменила правила проживания украинских беженцев

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 09:09
Чехия изменила правила проживания украинских беженцев - Фото
Фото: EPA

Правительство Чехии внесло изменения в закон о проживании украинских беженцев. Это связано с выплатой денежной помощи беженцам и рассмотрения заявок о предоставлении временной защиты. Об этом сообщает чешское издание Dennik со ссылкой на заявления главы МВД Вита Ракушана.

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В частности, правительство отменило финансовую помощь в размере 5000 крон (около $200) для украинских беженцев, которые получили бесплатное жилье и гуманитарную помощь.

Также теперь условием получения помощи для украинских беженцев является проживание на территории Чехии.

Кроме того, чешское правительство увеличило срок рассмотрения заявок о временной защите до 60 дней.

В то же время Чехия сократит срок подачи заявления беженцем о смене места жительства с 15 до трех дней.

  • Глава МВД Чехии сообщал, что по состоянию на 16 мая в стране находились более 200 000 беженцев из Украины.

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Наталия Фреик
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