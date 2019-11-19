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Чехия выдала Украине подозреваемого в хищении 15 млн грн

Чехия выдала Украине подозреваемого в хищении 15 млн грн - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
19.11.2019, 16:32

Подозреваемого задержали, в суд подано ходатайство о применении меры пресечения

Чехия выдала Украине гендиректора ООО, который подозревается в хищении имущества детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов Киева "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По материалам следствия, в 2010 году по результатам проведения процедуры тендерной закупки между предприятием "Авангард" и частным обществом был заключен договор на закупку оборудования для ледовой арены, а также создания и поддержания искусственного льда, на общую сумму почти 15 млн грн.

В прокуратуре уточнили, что несмотря на перечисление средств, оборудование так и не было поставлено, все финансово-хозяйственные отношения между предприятием и частной фирмой (составление дополнительного договора хранения указанного оборудования, - ред.) были направлены на сокрытие факта хищения этого имущества.

В сентябре 2018 года по согласованию прокуратуры Киева гендиректору общества сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением). В связи с уклонением от следствия его объявили в розыск, а в июле 2019 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

15 октября 2019 подозреваемого арестовали на территории Чехии. По результатам рассмотрения запроса украинской стороны Чехия приняла решение о его экстрадиции.

Он задержан, в суд подано ходатайство о применении меры пресечения.

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чехия экстрадиция авангард
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