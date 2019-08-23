Леонид Черновецкий (Фото: LIGA.net)

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий подал в Окружной административный суд Киева иск к Госпогранслужбе и генпрокурору Юрию Луценко. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Черновецкий просит суд запретить Луценко выезд за границу "с целью недопущения избегания уголовной ответственности за преступления, совершенные на должности Генерального прокурора сразу же после его увольнения". Также Черновецкий требует обязать Госпогранслужбу ограничить Луценко возможность выезда.

Пресс-служба ОАСК сообщает, что в данный момент решается вопрос об открытии производства по административному делу.