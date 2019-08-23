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Черновецкий просит суд запретить Луценко выезд за границу

Черновецкий просит суд запретить Луценко выезд за границу - Фото
Леонид Черновецкий (Фото: LIGA.net)
23.08.2019, 16:20

Бывший мэр Киева опасается, что генпрокурор избежит ответственности за якобы совершенные им преступления

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий подал в Окружной административный суд Киева иск к Госпогранслужбе и генпрокурору Юрию Луценко. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Черновецкий просит суд запретить Луценко выезд за границу "с целью недопущения избегания уголовной ответственности за преступления, совершенные на должности Генерального прокурора сразу же после его увольнения". Также Черновецкий требует обязать Госпогранслужбу ограничить Луценко возможность выезда.

Пресс-служба ОАСК сообщает, что в данный момент решается вопрос об открытии производства по административному делу.

  • В январе 2008 года Луценко, бывший тогда главой МВД, подрался с Черновецким после заседания СНБО, на котором обсуждались острые земельные вопросы.
  • Черновецкий утверждал, что Луценко вымогал у него земельный участок стоимостью несколько миллионов долларов и якобы угрожал посадить сына Черновецкого в случае отказа. Луценко обвинения отвергал.
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Леонид Черновецкий юрий луценко
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