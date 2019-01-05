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05.01.2019, 15:30

Чиновника службы автодорог подозревают в растрате 105 млн грн

Чиновника службы автодорог подозревают в растрате 105 млн грн - Фото
Фото: iStock Global Images/Ukraine

Одному из главных чиновников службы в Ивано-Франковской области инкриминируют растрату бюджетных денег

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Одного из руководителей Службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области подозревают в растрате более 105 млн грн бюджетных средств. Ему вручили сообщение о подозрении, передает прокуратура области. 

Речь идет о деньгах, выделенных на ремонт автодороги Н-10 Стрый-Мамалыга. 

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По версии досудебного расследования, стоимость отдельных услуг была завышена в два раза. 

Чиновнику инкриминируют ч.5 ст.191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Ранее бывшего директора входящего в Укроборонпром предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" заподозрили в растрате 1,4 млн грн бюджетных средств. 

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Теги: растрата, подозрение, чиновник, Служба автомобильных дорог
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