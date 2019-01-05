Чиновника службы автодорог подозревают в растрате 105 млн грн

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Одного из руководителей Службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области подозревают в растрате более 105 млн грн бюджетных средств. Ему вручили сообщение о подозрении, передает прокуратура области.

Речь идет о деньгах, выделенных на ремонт автодороги Н-10 Стрый-Мамалыга.

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По версии досудебного расследования, стоимость отдельных услуг была завышена в два раза.

Чиновнику инкриминируют ч.5 ст.191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее бывшего директора входящего в Укроборонпром предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" заподозрили в растрате 1,4 млн грн бюджетных средств.