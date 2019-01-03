Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.01.2019, 23:52

Чийгоз: Получение томоса - это шаг к деоккупации Крыма

Чийгоз: Получение томоса - это шаг к деоккупации Крыма - Фото
Ахтем Чийгоз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обретение еще одной формы независимости - очень важно для крымских татар

Реклама
Реклама

Создание единой Православной церкви Украины - это еще один шаг к деоккупации Крыма. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире 5 канала, передает ATR.

"Получение томоса - это действительно очень важное событие для нашего государства. Обретение еще одной формы независимости - это тоже очень важно для крымских татар. Все эти годы, с момента развала Советского Союза, мы активно участвовали в этих успехах нашей страны. Украинский народ исторически нам близок, он культурно близок, у нас очень много общего. Тут нет вопроса различия религий, тут есть совместная борьба, совместное будущее. Я знаю, что в Крыму с надеждой и радостью восприняли этот очередной успех нашей страны. Это ведь еще один шаг к деоккупации Крыма", - сказал Чийгоз.

Реклама

Читайте также: Порошенко сравнил томос с Актом провозглашения независимости

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний.

Томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополит Киевский и всей Украины Епифаний получит 6 января из рук вселенского патриарха Варфоломея в Стамбуле.

Отправить:
Распечатать:
Теги: томос, крымские татары, ахтем чийгоз, пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 