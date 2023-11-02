На встречу Зеленского с медиа пригласили "владельца" Трухи. Данилов прокомментировал
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net прокомментировал присутствие, как утверждается, владельца популярного Telegram-канала Труха на встрече президента Владимира Зеленского с представителями СМИ в середине октября. По его словам, главу государства "подставили".
"Я думаю, что президента подставили. Я не думаю, что у него было представление, кто будет на этой встрече", – сказал Данилов.
Отвечая на вопрос, имеет ли Данилов представление, кто именно мог подставить Зеленского, секретарь СНБО сказал: "Я о многом имею представления, но я не могу при всех (рассказывать. – Ред.)".
Он добавил, что ему "не нравится эта ситуация".
Текстовую и видеоверсии интервью Данилова ждите вскоре на LIGA.net.
- В начале сентября изданиями NGL.media и ГРУНТ было опубликовано расследование о Трухе. Они связывают Telegram-канал с харьковским бизнесменом Владимиром Литвином, известным по скандалу с "рюкзаками Авакова". В частности, как заявляют журналисты, осенью 2022 года владелец Трухи Максим Лавриненко с коллегами запустили онлайн-курс о заработках в Telegram, и оплату за участие нужно было переводить на счет Александры Смараковой, которая впоследствии вышла замуж за председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина и взяла его фамилию.
- Впоследствии Лунин подтвердил, что часть владельцев Telegram-канала "Труха" являются бизнес-партнерами его супруги.
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