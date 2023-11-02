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На встречу Зеленского с медиа пригласили "владельца" Трухи. Данилов прокомментировал

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 15:25
На встречу Зеленского с медиа пригласили
Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net прокомментировал присутствие, как утверждается, владельца популярного Telegram-канала Труха на встрече президента Владимира Зеленского с представителями СМИ в середине октября. По его словам, главу государства "подставили".

"Я думаю, что президента подставили. Я не думаю, что у него было представление, кто будет на этой встрече", – сказал Данилов.

Отвечая на вопрос, имеет ли Данилов представление, кто именно мог подставить Зеленского, секретарь СНБО сказал: "Я о многом имею представления, но я не могу при всех (рассказывать. – Ред.)".

Он добавил, что ему "не нравится эта ситуация".

Текстовую и видеоверсии интервью Данилова ждите вскоре на LIGA.net.

СПРАВКА. Бабель сообщал, что 16 октября Офис президента пригласил на закрытую встречу Зеленского с журналистами более 20 человек. В частности, администратора/владельца Telegram-канала "Труха", неоднократно обвиняемого в распространении неточной информации и фейков. Тогда шеф-редактор Бабеля Екатерина Коберник назвала такое решение ОП "неуважением к профессиональным журналистам".
  • В начале сентября изданиями NGL.media и ГРУНТ было опубликовано расследование о Трухе. Они связывают Telegram-канал с харьковским бизнесменом Владимиром Литвином, известным по скандалу с "рюкзаками Авакова". В частности, как заявляют журналисты, осенью 2022 года владелец Трухи Максим Лавриненко с коллегами запустили онлайн-курс о заработках в Telegram, и оплату за участие нужно было переводить на счет Александры Смараковой, которая впоследствии вышла замуж за председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина и взяла его фамилию.
  • Впоследствии Лунин подтвердил, что часть владельцев Telegram-канала "Труха" являются бизнес-партнерами его супруги.

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Милана Головань
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Владимир ЗеленскийвойнаАлексей Даниловтруха

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