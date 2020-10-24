Что нельзя делать на избирательном участке: объяснение полиции

В патрульной полиции напомнили, что нельзя делать на избирательном участке во время выборов

25 октября во время голосования на избирательном участке на местных выборах нужно соблюдать ряд правил. Об этом напоминает пресс-служба патрульной полиции Украины.

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На избирательном участке запрещено:

- Агитировать или распространять политическую рекламу.

- Передавать свой бюллетень посторонним людям.

- Получать избирательный бюллетень от других лиц, кроме членов избиркома.

- Делать лишние пометки на избирательном бюллетене.

- Находится в кабинке для голосования с посторонними лицами.

- Повреждать урны для голосования.

- Голосовать больше одного раза.

В полиции напоминают, что в случае нарушений граждане могут обратиться к главе комиссии, официальным наблюдателям или представителям правоохранительных органов.

LIGA.net подготовила материал, в котором ответила на все вопросы о том, как проголосовать на местных выборах. Также мы сделали специальный инструмент для поиска кандидатов – он работает для Киева, Одессы, Днепра, Харькова и Львова.

Владислав Сердюк

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