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Что последует после мирного соглашения с РФ. Подоляк – о переговорах и будущем Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 14:43
Что последует после мирного соглашения с РФ. Подоляк – о переговорах и будущем Украины - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Согласование спорных моментов потенциального соглашения между Украиной и страной-оккупантом РФ может занять от нескольких дней до полутора недель, а по достижении "мира" мы создадим прочную границу и будем относиться к России "так холодно, как того заслуживает страна, которая вторглась в наш дом, чтобы убить нас". Об этом в интервью wiadomosci.wp.pl сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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В переговорах принимают участие не только Россия и Украина, но и косвенно наши партнеры, в том числе Польша.

Он сообщил, что в этом соглашении Украина хочет детально прописать конкретный план вывода российских войск, "юридически это выверить и получить поддержку наших партнеров".

Подоляк считает, что после этого у России "не останется иного выбора, кроме как начать немедленное отступление своих вооруженных сил".

"После подписания соглашения Венская конвенция вступит в силу для обеих сторон. Она ясно говорит, что мирный договор может быть аннулирован, если воюющие государства не выведут свои войска с территории противника", – добавил чиновник.

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По его словам, на первый раунд переговоров Россия пришла со многими желаниями, большинство из которых уже не рассматривается сейчас, а "в последнее время российская делегация резко смягчилась".

"Теперь они объективнее судят об окружающем мире и ведут себя очень правильно. Нет ни хамства, ни грубости, присущих российским властям. Конечно, их мировоззрение искажено собственной пропагандой: 70-80% россиян, в том числе участвующие в переговорном процессе, верят в пропагандистские мифы", – отметил Подоляк.

Относительно результата соглашения, переговорщик говорит, что оно может только завершить острую фазу конфликта "и позволить нам перейти к оплакиванию всех погибших и восстановлению страны".

"Но я сомневаюсь, что война для украинцев на этом закончится. <...> Россия была и будет агрессором. Экспансия – их единственная идеология, и, конечно, они не собираются от нее отказываться. Мы уверены, что Путин продолжит свою великодержавную политику", – объяснил Подоляк.

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Евгений Пилипенко
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