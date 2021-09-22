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Что сегодня рассмотрит Рада: повестка дня

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 07:58
Что сегодня рассмотрит Рада: повестка дня - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроекты о применении силы пограничниками, о предоставлении электронных публичных услуг, об инвестициях при приватизации и другие. Повестка опубликована на сайте парламента.

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В начале заседания парламент рассмотрит постановление о неотложных мерах по обеспечению права на жилье.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №5845, об усовершенствовании предоставления электронных публичных услуг;
– №4378, о резервном копировании государственных информационных ресурсов;
– №5397, о содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации;
– №4517, об урегулировании процедуры составления таможенных деклараций на товары, попадающие под разные товарные позиции, в соответствии с таможенным кодексом Евросоюза;
– №5232, об использовании силы, боевой техники и оружия личным составом Государственной пограничной службы;
– №3950, о расширении круга лиц, имеющих право на материальную помощь на похороны;
– №4268, об одноразовой выплате в случае смерти, инвалидности, или частичной потери работоспособности;
– №3751, о дисциплинарном уставе службы гражданской защиты и другие.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроект о внесении сведений о регистрации места проживания граждан на временно оккупированных территориях и оформлении подтверждающих гражданство Украины документов.

Денис Юдин
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верховная рада повестка дня
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