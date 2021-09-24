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Что сегодня рассмотрит Рада: повестка заседания

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 09:35
Что сегодня рассмотрит Рада: повестка заседания - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Рада расспросит Кабмин о тарифах и льготах, рассмотрит законы о помощи фермерам, Крымской платформе и акцизах на розничную торговлю табаком. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

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Заседание Рады начнется с часа правительства. Депутаты будут задавать вопросы Кабмину о тарифах, ценах на коммунальные услуги населению, предоставлении субвенций местным бюджетам и предоставлении льгот и жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №2038, о признании депортированными граждан, которые в 1944-1951 годах были насильственно переселены с территории Польши;
– №5767, об изменениях в законе о госнаградах;
– №5867, об организационных вопросах работы Крымской платформы;
– №5719, о зачислении акцизного налога на розничную торговлю табачными изделиями;
– №4428, о вопросах международного судебного сотрудничества;
– №4612, о гарантиях адвокатской деятельности.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– №4046, о стимулировании деятельности фермерских хозяйств;
– №4278 и №4279, о налогах на посылки по международной почте и об их декларировании.

Денис Юдин
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верховная рада кабмин повестка крымская платформа акцизы на табак
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