Что сегодня рассмотрит Рада: повестка заседания

Сегодня Рада расспросит Кабмин о тарифах и льготах, рассмотрит законы о помощи фермерам, Крымской платформе и акцизах на розничную торговлю табаком. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

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Заседание Рады начнется с часа правительства. Депутаты будут задавать вопросы Кабмину о тарифах, ценах на коммунальные услуги населению, предоставлении субвенций местным бюджетам и предоставлении льгот и жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №2038, о признании депортированными граждан, которые в 1944-1951 годах были насильственно переселены с территории Польши;

– №5767, об изменениях в законе о госнаградах;

– №5867, об организационных вопросах работы Крымской платформы;

– №5719, о зачислении акцизного налога на розничную торговлю табачными изделиями;

– №4428, о вопросах международного судебного сотрудничества;

– №4612, о гарантиях адвокатской деятельности.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– №4046, о стимулировании деятельности фермерских хозяйств;

– №4278 и №4279, о налогах на посылки по международной почте и об их декларировании.

Вчера, 23 сентября 2021 года, Рада приняла закон об олигархах.

Рассмотрение "антиахметовского" законопроекта перенесли на следующую пленарную неделю.

Денис Юдин

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