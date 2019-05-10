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10.05.2019, 15:58

Что Зеленский должен сделать после инаугурации? Опрос LIGA.net

Что Зеленский должен сделать после инаугурации? Опрос LIGA.net - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Первые шаги Владимира Зеленского. Что он должен сделать в первую очередь?

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После президентских выборов прошло почти три недели, а их победитель Владимир Зеленский так и не объяснил, с чего начнет свою каденцию и какой видит Украину через пять лет. До сих пор непонятно: как и с кем новый президент будет защищать украинские границы и безопасность, что планирует делать с оккупированным Крымом и войной в Донбассе, кто получит ключевые должности в Минобороны, МИД, СБУ. Наконец, какой будет его политика в отношении России, которая уже использует затянувшуюся паузу в свою пользу: упрощает выдачу своих паспортров украинцам и троллит Зеленского, запуская шоу с его участием на НТВ. Редакция LIGA.net решила спросить у вас: что он должен сделать в первую очередь после инаугурации? ОПРОС В КОНЦЕ ТЕКСТА. ДОЖДИТЕСЬ ЗАГРУЗКИ

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Теги: Владимир Зеленский, президент, опрос
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