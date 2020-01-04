Чубаров раскритиковал возможный приезд в Киев Ирины Хакамады

Фото: facebook.com/taryangroup

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал запланированное выступление в Киеве российского политика и бизнес-тренера Ирины Хакамады. Об этом Чубаров написал в своем Facebook.

"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения... Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину... подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", - написал Чубаров.

В июле 2016 г Хакамада заявила, что считает оккупацию Крыма Россией «аннексией», и что Россия должна купить у Украины полуостров, выплатив контрибуцию.

Выступление Хакамады в Киеве запланировано в феврале в рамках бизнес-форума, который организовывает девелоперская компания Taryan Group. В компанию, в частности, входит известный киевский застройщик Познякижилбуд. Владеет ею бизнесмен Артур Мхитарян. В 2018 г он был участником скандала вокруг строительства ЖК Taryan Towers с обвинениями СБУ в шантаже.

В анонсе выступления Хакамады в Киеве Taryan Group пишет, что она «одна из самых востребованных бизнестренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии».

Реагируя на пост Чубарова, в компании отметили, что, приглашая Хакамаду, «исходили из того, что она сейчас занимается образовательной деятельностью и является востребованной спикеркой в Украине».

«Относительно позиции по Крыму, в публичных источниках, например, в Википедии, есть информация, что она неоднократно признавала и осуждала аннексию Крыма», - говорится в комментарии компании.