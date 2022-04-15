CNN: Блинкен сказал союзникам в Европе, что война в Украине может длиться до конца 2022-го
Вашингтон считает, что война в Украине может продлиться до конца 2022 года. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен союзникам в Европе, о чем сообщили CNN два европейских чиновника.
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"Госсекретарь Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что Соединенные Штаты считают, что российская война в Украине может продлиться до конца 2022 года", – сказано в материале.
По данным источников международного телеканала, Блинкен обсудил со своими коллегами обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться. При этом все обсуждения вращались вокруг того, как лучше всего остановить войну как можно быстрее.
В CNN также отметили, что многие официальные лица, беседовавшие с журналистами, подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может длиться война. Некоторые из них заявили, что нет никаких признаков того, что конечные цели российского диктатора Владимира Путина изменились, и маловероятно, что он будет привержен идее дипломатических переговоров, если только не столкнется с военным поражением.
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