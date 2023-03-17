Данилов: Путин планирует устроить глобальный голод, с ним нужно заканчивать
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин "имеет большое желание" устроить глобальный голод. Об этом Данилов сказал в интервью Радио Свобода.
"Что делает Путин? У Путина есть большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление, как голод. И то, что мы уже не сможем поставлять столько продуктов питания, сколько мы до этого поставляли как страна, которая кормила огромное количество населения в мире, Путин будет этим пользоваться. И имейте в виду, год, два, три – эти так называемые голодные мигранты должны где-то появиться", – сказал секретарь СНБО.
Он считает, что это один из планов Путина.
"Почему я и говорю, что с ним нужно заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые абсолютно понятны. Они есть на столе. Но о них никто не говорит... Почему мир не хочет этого понять, мне трудно сказать", – заметил Данилов.
Он сообщил, что у СНБО есть расчеты, которые были представлены президенту и Кабмину.
"По расчетам выходит, что когда мир в 2040-2050 годах выйдет на население примерно в 10 миллиардов граждан, имеем в виду, что дополнительно нужно будет 265 миллионов протеинов. Где их брать – мир не знает. И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, как сегодня происходят на территории нашей страны, это будут еще большие вызовы", – отметил Данилов.
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