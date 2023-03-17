Данилов: Путин планирует устроить глобальный голод, с ним нужно заканчивать

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин "имеет большое желание" устроить глобальный голод. Об этом Данилов сказал в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Что делает Путин? У Путина есть большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление, как голод. И то, что мы уже не сможем поставлять столько продуктов питания, сколько мы до этого поставляли как страна, которая кормила огромное количество населения в мире, Путин будет этим пользоваться. И имейте в виду, год, два, три – эти так называемые голодные мигранты должны где-то появиться", – сказал секретарь СНБО.

Он считает, что это один из планов Путина.

"Почему я и говорю, что с ним нужно заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые абсолютно понятны. Они есть на столе. Но о них никто не говорит... Почему мир не хочет этого понять, мне трудно сказать", – заметил Данилов.

Он сообщил, что у СНБО есть расчеты, которые были представлены президенту и Кабмину.

"По расчетам выходит, что когда мир в 2040-2050 годах выйдет на население примерно в 10 миллиардов граждан, имеем в виду, что дополнительно нужно будет 265 миллионов протеинов. Где их брать – мир не знает. И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, как сегодня происходят на территории нашей страны, это будут еще большие вызовы", – отметил Данилов.

В ноябре Черноморскую зерновую инициативу продлили на 120 дней – до 18 марта 2023 года.

Гендиректор компании "Нибулон" Андрей Вадатурский в интервью LIGA.net рассказывал, что россияне у Босфора "тупо проверяют пустые трюмы".

9 декабря Зеленский заявил, что работу Черноморской зерновой инициативы тормозят россияне. Некоторые суда с украинским зерном вынуждены ждать проверку более месяца.

13 марта 2023 года МИД РФ заявил, что Россия готова продлить Черноморскую зерновую инициативу всего на 60 дней.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.