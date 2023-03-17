UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: Путин планирует устроить глобальный голод, с ним нужно заканчивать

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 15:31
Данилов: Путин планирует устроить глобальный голод, с ним нужно заканчивать - Фото
Алексей Данилов (скриншот)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин "имеет большое желание" устроить глобальный голод. Об этом Данилов сказал в интервью Радио Свобода.

"Что делает Путин? У Путина есть большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление, как голод. И то, что мы уже не сможем поставлять столько продуктов питания, сколько мы до этого поставляли как страна, которая кормила огромное количество населения в мире, Путин будет этим пользоваться. И имейте в виду, год, два, три – эти так называемые голодные мигранты должны где-то появиться", – сказал секретарь СНБО.

Он считает, что это один из планов Путина.

"Почему я и говорю, что с ним нужно заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые абсолютно понятны. Они есть на столе. Но о них никто не говорит... Почему мир не хочет этого понять, мне трудно сказать", – заметил Данилов.

Он сообщил, что у СНБО есть расчеты, которые были представлены президенту и Кабмину.

"По расчетам выходит, что когда мир в 2040-2050 годах выйдет на население примерно в 10 миллиардов граждан, имеем в виду, что дополнительно нужно будет 265 миллионов протеинов. Где их брать – мир не знает. И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, как сегодня происходят на территории нашей страны, это будут еще большие вызовы", – отметил Данилов.

  • 13 марта 2023 года МИД РФ заявил, что Россия готова продлить Черноморскую зерновую инициативу всего на 60 дней.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин голод Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 