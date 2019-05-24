Данилюк ответил на обвинения Луценко по ПриватБанку

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-министр финансов Александр Данилюк заявляет, что генеральный прокурор Юрий Луценко манипулирует фактами, пытаясь тем самим обвинить его в блокировании расследования дела ПриватБанка. Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

"Он пытался открывать уголовные производства тут для того, чтобы сделать невозможными процессы в Лондонском суде. И об этом я ему четко сказал… Он понимал свою ответственность и сейчас пытается просто ее скрыть, манипулируя фактами. Это очень слабая позиция, к которой люди привыкли в исполнении генпрокурора", - заявил Данилюк.

По его словам, Луценко по-своему интерпретирует призыва Данилюка подать в отставку, поскольку своими действиями генпрокурор "мог понести серьезный ущерб государству".

"Я не люблю возвращаться к прошлому, а генеральному прокурору это нравится. Не понятно, что будет в будущем, поэтому он обращается к прошлому", - добавил Данилюк.

Луценко в интервью LIGA.net заявил, что в 2017-2018 годах пытался установить сумму ущерба в деле ПриватБанка, но получил письмо от тогдашнего министра финансов Данилюка о том, что это может помешать процессу в Лондонском суде.