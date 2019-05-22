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22.05.2019, 21:32

Данилюк рассказал о своем видении работы СНБО

Данилюк рассказал о своем видении работы СНБО - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Он считает, что СНБО - это орган, который должен решать стратегические вопросы не только в сфере безопасности и обороны, но и в экономической сфере

Экс-министр экономики Александр Данилюк заявил, что имеет свое видение работы СНБО, которое обсуждает с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

"Я надеюсь, что в результате мы получим сильный орган, который будет решать важные вопросы, которые сейчас стоят перед страной. А таких достаточно много", - сказал Данилюк.

Он считает, что СНБО - это орган, который должен решать стратегические вопросы не только в сфере безопасности и обороны, но и в экономической сфере, в частности, сфере энергетики.

"У нас сейчас достаточно много вызовов, на которые надо находить решение. Особенно сейчас во время предвыборных гонок очень важно, чтобы у государства был центр стабильности.

Я вижу, что Администрация и СНБО должны быть таким центром стабильности", - сказал Данилюк.

Сегодня замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский решил назначить Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. "Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.

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Теги: Александр Данилюк, снбо
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