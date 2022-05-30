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Дания может стать следующей страной, которой Россия перекроет газ

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 16:16
Дания может стать следующей страной, которой Россия перекроет газ - Фото
Orsted (Фото: пресс-служба компании)

Дания может стать следующей страной, которой Россия перекроет газ. Об этом в понедельник сообщила местная энергетическая компания Ørsted.

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Российская компания Газпром Экспорт требует, чтобы Ørsted оплатила поставки газа в рублях, но датчане отказываются.

"Мы неоднократно сообщали Газпром Экспорт, что не будем этого делать. Конечный срок платежа – 31 мая, и Ørsted будет продолжать платить в евро", – говорится в заявлении компании.

Ørsted отдает себе отчет, что следствием такого шага станет прекращение поставок газа по контракту.

"Поскольку между Россией и Данией нет прямого газопровода, Россия не сможет напрямую перекрыть газ Дании. Однако это значит газ для Дании нужно будет в больших объемах закупать на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно", – заявила компания.

Газовый контракт между Данией и Россией действует до 2030 года. В 2021 году Ørsted импортировала 1,97 млрд кубометров российского газа.

  • Россия требует от компаний из "недружественных" стран платить за газ через Газпромбанк с конвертацией в рубли. Польская PGNiG, болгарская Булгаргаз, финская Gasum отказались от предложенной Россией схемы. В ответ Газпром прекратил поставки в эти страны.

Читайте также: Газовые хранилища России почти полны, ЕС не должен поддаваться на шантаж Путина – Сорос

Андрей Водяный
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