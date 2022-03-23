Давление на РФ и гарантии безопасности. Президент Украины выступил в парламенте Японии

Президент Украины впервые выступил в японском парламенте, где призвал продолжать оказывать давление на Россию и работать над новыми гарантиями международной безопасности. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибиха.

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Во время выступления президент поблагодарил Японию за лидерскую позицию в Азии в вопросе поддержки Украины на фоне войны, которую объявила Россия.

Владимир Зеленский призвал и дальше усиливать давление на Россию, чтобы обязать ее к миру, в частности, через ебмарго на торговлю с Россией, выход японских компаний с рынка страны-агрессора, помощь Украине и украинской армии, помощь в восстановлении Украины.

Кроме того, он обратил внимание на недейственность нынешних организаций, которые должны обеспечить международную безопасность и призвал наработать новые гарантии безопасности.

"Вы видите, что международные институции не сработали. Даже ООН и Совет безопасности... Что они могут? Они нуждаются в реформировании. Они нуждаются в инъекции честности. Чтобы стать действенными. Чтобы действительно решать и действительно влиять, а не только обсуждать", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что нужно наработать новые гарантии безопасности, чтобы можно было действовать превентивно и сильно всякий раз, когда возникает угроза миру.

"Можно ли сделать это на базе существующих международных структур? После такой войны – точно нет. Нужно создавать новые инструменты. Новые гарантии. Которые будут работать превентивно и сильно – против агрессии. Которые действительно помогут", – сказал президент.

Валерия Давыдова

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