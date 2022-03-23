UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Давление на РФ и гарантии безопасности. Президент Украины выступил в парламенте Японии

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 12:20
Давление на РФ и гарантии безопасности. Президент Украины выступил в парламенте Японии - Фото
Выступление Владимира Зеленского перед японским парламентом, фото - Андрей Сивиха

Президент Украины впервые выступил в японском парламенте, где призвал продолжать оказывать давление на Россию и работать над новыми гарантиями международной безопасности. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибиха.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

 Во время выступления президент поблагодарил Японию за лидерскую позицию в Азии в вопросе поддержки Украины на фоне войны, которую объявила Россия.

Владимир Зеленский призвал и дальше усиливать давление на Россию, чтобы обязать ее к миру, в частности, через ебмарго на торговлю с Россией, выход японских компаний с рынка страны-агрессора, помощь Украине и украинской армии, помощь в восстановлении Украины.

Кроме того, он обратил внимание на недейственность нынешних организаций, которые должны обеспечить международную безопасность и призвал наработать новые гарантии безопасности.

"Вы видите, что международные институции не сработали. Даже ООН и Совет безопасности... Что они могут? Они нуждаются в реформировании. Они нуждаются в инъекции честности. Чтобы стать действенными. Чтобы действительно решать и действительно влиять, а не только обсуждать", – отметил президент. 

Зеленский подчеркнул, что нужно наработать новые гарантии безопасности, чтобы можно было действовать превентивно и сильно всякий раз, когда возникает угроза миру.

"Можно ли сделать это на базе существующих международных структур? После такой войны – точно нет. Нужно создавать новые инструменты. Новые гарантии. Которые будут работать превентивно и сильно – против агрессии. Которые действительно помогут", – сказал президент.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 