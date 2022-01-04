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ГБР: Полицейского подозревают в совершении смертельного ДТП в пьяном виде

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 18:11
ГБР: Полицейского подозревают в совершении смертельного ДТП в пьяном виде - Фото
Фото: Государственное бюро расследований

Старшего инспектора Менского отдела полиции в Черниговской области подозревают в том, что он нетрезвым сел за руль и совершил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По данным следствия, в августе 2021 года правоохранитель вместе с товарищем был на праздновании Дня города Мена. Когда возвращались домой, полицейский не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Фото: Державне бюро розслідувань

Сидевший на переднем сиденье товарищ погиб на месте от многочисленных травм, сообщает пресс-служба. Водителя без сознания в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу. Следователи отметили, что тест на содержание алкоголя в крови показал 1,17 промилле.

По информации ГБР, на сегодняшний день правоохранитель уволен из рядов полиции. Ему сообщили о подозрении в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой смерть потерпевшего.

Если вину признают, ему грозит лишение свободы до 10 лет с лишения права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Марина Тищенко
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