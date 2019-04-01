Декларация Порошенко. Состояние выросло в 95 раз: за счет чего

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко вчера вечером, 31 марта, внес декларацию за 2018 год: суммарный его доход составил 1 млрд 556 млн 273,8 тысяч гривень.

В 2017-м Порошенко задекларировал менее 17 млн грн доходов.

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Согласно новому документу, доход президента в 2018 году состоит из 1,1 млрд грн дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), 400 млн грн дивидендов от ПАО Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

Также задекларировано около 30 млн грн возврата Минфином стоимости покупки облигаций внутреннего госзайма и инвестприбыли при погашении ОВГЗ, 21 млн грн процентов от Международного инвестбанка (МИБ), 800 000 грн дохода от отчуждения имущества и 400 000 грн - зарплаты.

Подавляющий объем задекларированной суммы - доходы от другого бизнеса, который не был отображен в декларации-2018 по причинам, которые ранее разъяснил в интервью LIGA.net президент Roshen Вячеслав Москалевский.

Если коротко, то в этот раз дивиденды от "Ротшильдов" пошли в декларацию Порошенко, а в прошлые годы, по словам президента Roshen, эти суммы полностью направляли на развитие компании, и потому в декларации Порошенко их не отражали.

В декларации - более 100 компаний в собственности, недвижимости и земельных участков - на 77,4 млн грн.

За прошлый год траты Порошенко составили 328,6 млн грн (из них 130 млн грн - покупка ценных бумаг, около 123 млн грн - реклама, 39,8 млн грн - налоги, 481 200 грн - коммуналка).