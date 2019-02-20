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20.02.2019, 14:40

Делегации США показали доказательства агрессии РФ в Донбассе

Делегации США показали доказательства агрессии РФ в Донбассе - Фото
Фото: штаб ООС

Командование ООС показало делегации из США доказательства российской агрессии в Донбассе

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Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев представил делегации США доказательства российской агрессии в Донбассе. Об этом штаб ООС сообщает у себя в Facebook.

"...Наев продемонстрировал иностранным гостям доказательства недавних случаев применения российско-оккупационными войсками в Украине корректированных снарядов типа калибра 152 мм "Краснополь", которые имеются на вооружении исключительно российской армии", -указывает штаб. Командование также показало делегации невредимый беспилотник "Орлан" и другие образцы вооружения, боеприпасов и обмундирования российской армии.






Фото: штаб ООС
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Кроме того, Наев представил видеофиксацию обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей российскими оккупационными войсками с начала года.

За прошедшие сутки, 19 февраля, российская гибридная армия 16 раз нарушила режим прекращения огня, в том числе 15 раз с применением запрещенного "Минском" вооружения: общий расход составил 387 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала года это наибольшее применение оккупантами средств огневого поражения.

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Теги: Орлан, обстрел, война, Донбасс, оружие, БПЛА, краснополь
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