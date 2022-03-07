Делегация Украины вылетела на 3-й раунд переговоров с представителями страны-оккупанта РФ

Украинская делегация вылетела на третий раунд переговоров с представителями страны-оккупанта России. Об этом в Twitter сообщил в 13:18 советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как уточнил чиновник, начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.

"Делегация – без изменений", – уточнил он.

В составе, помимо него, – глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия и министр обороны Алексей Резников.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля, на пятый день полномасштабной войны России против Украины. Вот его итоги. Второй раунд прошел 3 марта.

Читайте мнение: Эта фаза войны с Россией так или иначе завершится переговорами

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.