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Делегация Украины вылетела на 3-й раунд переговоров с представителями страны-оккупанта РФ

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 13:27
Делегация Украины вылетела на 3-й раунд переговоров с представителями страны-оккупанта РФ - Фото
Фото: twitter.com/Podolyak_M

Украинская делегация вылетела на третий раунд переговоров с представителями страны-оккупанта России. Об этом в Twitter сообщил в 13:18 советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Как уточнил чиновник, начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.

"Делегация – без изменений", – уточнил он.

В составе, помимо него, – глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия и министр обороны Алексей Резников.

  • Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля, на пятый день полномасштабной войны России против Украины. Вот его итоги. Второй раунд прошел 3 марта.

Читайте мнение: Эта фаза войны с Россией так или иначе завершится переговорами

Евгений Пилипенко
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