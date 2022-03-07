Делегация Украины вылетела на 3-й раунд переговоров с представителями страны-оккупанта РФ
07.03.2022, 13:27
Фото: twitter.com/Podolyak_M
Украинская делегация вылетела на третий раунд переговоров с представителями страны-оккупанта России. Об этом в Twitter сообщил в 13:18 советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Как уточнил чиновник, начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.
"Делегация – без изменений", – уточнил он.
В составе, помимо него, – глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия и министр обороны Алексей Резников.
- Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля, на пятый день полномасштабной войны России против Украины. Вот его итоги. Второй раунд прошел 3 марта.
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