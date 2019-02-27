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27.02.2019, 15:48

Дело Гладковского: отстранили директоров двух госкомпаний

Дело Гладковского: отстранили директоров двух госкомпаний - Фото
Павел Букин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководителей двух госпредприятий, которые фигурируют в расследовании проекта Наші гроші, отстранены на время расследования

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Директор госпредприятия Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова и директор госпредприятия Изюмский приборостроительный завод временно отстранены от исполнения своих должностных обязанностей. Об этом  Цензор.НЕТ сообщил гендиректор Укроборонпрома Павел Букин.

"В связи с общественным резонансом, вызванным обнародованием информации программы "Наші гроші", и для обеспечения надлежащих условий для соответствующего расследования правоохранительными органами отстранить от должности директора ГП Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова Бабича А.А. и директора ГП Изюмский приборостроительный завод Филоненко С.В.", - сказал Букин.

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25 февраля программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" (НГ) обнародовала первые две серии расследования по разоблачению махинаций группы лиц с участием сына первого зама секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам. При этом руководители предприятий якобы получали от делков откаты.

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Теги: укроборонпром, Букин, Бабич, Филоненко, Гладковский
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