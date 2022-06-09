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Дело на $2,5 млн. В Киеве задержали главу партии Наш Край – источник

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 11:42
Дело на $2,5 млн. В Киеве задержали главу партии Наш Край – источник - Фото
Задержание главы партии Наш край (фото 3 - СБУ)

В Киеве задержали главу политической партии, который, по версии следствия, требовал $2,5 млн взятки, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о партии Наш Край.

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Следствие считает, что глава и руководитель территориальной ячейки партии требовали у предпринимателя $2,5 млн. За эти деньги они якобы обещали включить его в проходную часть списка на выборах в Верховную Раду, говорят в ОГП.

Кроме того, правоохранители считают, что руководители партии обещали ему должность советника главы правления ЧАО Киевводоканал. В ОГП пишут, что деньги должны были передаваться по графику, сумма первого транша составляла $50 000 – во время ее передачи руководителей партии и задержали.

Дело на $2,5 млн. В Киеве задержали главу партии Наш Край – источник

Дело на $2,5 млн. В Киеве задержали главу партии Наш Край – источник

Дело на $2,5 млн. В Киеве задержали главу партии Наш Край – источник

Уголовное дело открыто по статьям о мошенничестве и злоупотреблении влиянием. Решается вопрос об объявлении подозрений.

Наш Край не публикует список руководителей, однако в реестре директором указан Александр Мазурчак. LIGA.net обратилась с запросом о комментарии в пресс-службу политсилы.

  • Наш Край не прошел в Раду IX созыва. Каковы реальные перспективы прохода этой партии в парламент – неизвестно, ведь сейчас в Украине военное положение, во время которого выборы не проводятся.
Марк Сировой
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коррупция сбу взятка наш край глава партии
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