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13.05.2019, 09:13

Дело ПриватБанка. ГПУ расследует "давление Порошенко" на судей

Дело ПриватБанка. ГПУ расследует "давление Порошенко" на судей - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Как сообщили в Окружном админсуде Киева, заявления действующего президента по этой теме могут носить признаки вмешательства в судебную систему

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Генпрокуратура начала досудебное расследование по возможному давлению действующего президента Петра Порошенко на судей по резонансному делу ПриватБанка, которое якобы наблюдалось во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

На том заседании Порошенко призвал СБУ и ГПУ открыть уголовные производства против судей ОАСК, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка.

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Речь идет о признаках уголовного преступления по ч. 2 ст. 376 УК (до трех лет тюрьмы).

18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского: отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Рассмотрение дела о возврате акций бывшим акционерам состоится 4 июня в Хозсуде Киева.

Судьи ОАСК потребовали открыть дела против Порошенко, главы Минюста Павла Петренко и руководителя НБУ Якова Смолия. В ОАСК утверждают, что руководство государства, критикуя их решение о признании национализации ПриватБанка незаконной, "прямо угрожает, посягая на независимость и беспристрастность судебной системы".

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Теги: ОАСК, Петр Порошенко, гпу, ПриватБанк, национализация
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