Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Роттердам+: экс-чиновники НКРЕКП заочно отправлены под арест

Дело Роттердам+: экс-чиновники НКРЕКП заочно отправлены под арест - Фото
Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)
11.11.2019, 20:32

Ранее суд первой инстанции отказал НАБУ и САП в содержании под стражей Дмитрия Вовка и Владимира Бутовского

Апелляционная палата Высшего антикорсуда заочно выбрала бывшим главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрию Вовку и заместителю начальника управления энергорынка НКРЕКП Владимиру Бутовскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Таким образом, апелляционная палата отменила решение суда первой инстанции, которыми НАБУ и САП было отказано в удовлетворении ходатайств об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с международным розыском.

25 октября сторона защиты по делу Роттердам+ попросила закрыть производство в связи с полученными выводами судебных экспертов, которые подтвердили законность формулы и отсутствие экономического ущерба для потребителей электроэнергии.

Согласно расследованию НАБУ, формула Роттердам+ принесла убытков потребителям почти на 19 млрд грн. В августе по этому было сообщено о подозрении шестерым лицам. Среди них - два топ-менеджера ДТЭК Рината Ахметова. Чиновники НКРЭКУ Дмитрий Вовк и Владимир Бутовский были объявлены в розыск. В начале сентебря суд разрешил задержать подозреваемого Вовка. Позже Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бутовского.

Напишите нам
Роттердам+ Дмитрий Вовк васу Владимир Бутовский НКРЕКП
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 