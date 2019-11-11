Дело Роттердам+: экс-чиновники НКРЕКП заочно отправлены под арест

Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)

Апелляционная палата Высшего антикорсуда заочно выбрала бывшим главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрию Вовку и заместителю начальника управления энергорынка НКРЕКП Владимиру Бутовскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Таким образом, апелляционная палата отменила решение суда первой инстанции, которыми НАБУ и САП было отказано в удовлетворении ходатайств об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с международным розыском.

25 октября сторона защиты по делу Роттердам+ попросила закрыть производство в связи с полученными выводами судебных экспертов, которые подтвердили законность формулы и отсутствие экономического ущерба для потребителей электроэнергии.

Согласно расследованию НАБУ, формула Роттердам+ принесла убытков потребителям почти на 19 млрд грн. В августе по этому было сообщено о подозрении шестерым лицам. Среди них - два топ-менеджера ДТЭК Рината Ахметова. Чиновники НКРЭКУ Дмитрий Вовк и Владимир Бутовский были объявлены в розыск. В начале сентебря суд разрешил задержать подозреваемого Вовка. Позже Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бутовского.