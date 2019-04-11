Дело Укроборонпрома. САП ответила на обвинения НАБУ

САП

Прокуроры САП, расследуя факты коррупции в Укроборонпроме, согласовали 50 ходатайств детективов о проведении обысков на объектах движимого и недвижимого имущества (в том числе у Гладковских и должностных лиц госконцерна, у контролеров предприятий-поставщиков), 21 ходатайство о временном доступ к вещам и документам и три ходатайства об аресте имущества. Об этом САП сообщает у себя в Facebook.

Таким образом Специализированная антикоррупционная прокуратура ответила на обвинения НАБУ в саботаже расследования.

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Кроме того, утверждено постановление об истребовании у другого органа уголовного производства, которое имеет отношение к расследуемым НАБУ фактов, сообщает САП.

НАБУ, помимо прочего, утверждает, что детективам было дано устное указание не упоминать в ходатайствах фамилию в суд бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского.