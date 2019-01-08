Делят бренд. Оппозиционный блок жалуется на клонов

В Украине зарегистрированы две партии и общественная организация, ставшие клонами Оппозиционного блока. Жалуется на это четвертый клон - Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко. С соответсвующим заявлением выступил юрист, руководитель Киевской городской организации Оппозиционного блока Александр Пузанов.
Пузанов отметил, что согласно данным Единого реестра общественных формирований, Индустриальная партия Украины 22 декабря 2018 года была переименована в Оппозиционный блок - Партия мира и развития, председателем партии является сотрудник Метинвеста Виталий Кисель. Соответствующую смену названия зарегистрировал Минюст.
Всеукраинский оппозиционный блок был зарегистрирован Минюстом 28 декабря 2018 года путем переименования партии Украинская перспектива. Ее председателем был и остается Владимир Заклецкий - адвокат из Кривого Рога, близкий к мэру города Юрию Вилкулу.
Кроме того, в декабре 2018 года в Днепре одна из общественных организаций изменила свое название на Оппозиционный блок, и это изменение наименования также было зарегистрировано Минюстом.
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