Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.01.2019, 23:59

Делят бренд. Оппозиционный блок жалуется на клонов

Делят бренд. Оппозиционный блок жалуется на клонов - Фото
Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Существуют уже три партии и общественная организация, использующие в названии словосочетание "оппозиционный блок"

Реклама
Реклама

В Украине зарегистрированы две партии и общественная организация, ставшие клонами Оппозиционного блока. Жалуется на это четвертый клон - Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко. С соответсвующим заявлением выступил юрист, руководитель Киевской городской организации Оппозиционного блока Александр Пузанов.

Пузанов отметил, что согласно данным Единого реестра общественных формирований, Индустриальная партия Украины 22 декабря 2018 года была переименована в Оппозиционный блок - Партия мира и развития, председателем партии является сотрудник Метинвеста Виталий Кисель. Соответствующую смену названия зарегистрировал Минюст.

Реклама

Всеукраинский оппозиционный блок был зарегистрирован Минюстом 28 декабря 2018 года путем переименования партии Украинская перспектива. Ее председателем был и остается Владимир Заклецкий - адвокат из Кривого Рога, близкий к мэру города Юрию Вилкулу.

Кроме того, в декабре 2018 года в Днепре одна из общественных организаций изменила свое название на Оппозиционный блок, и это изменение наименования также было зарегистрировано Минюстом.

Читайте также: Раскол по расчету. Зачем Оппоблоку два кандидата на выборах

Отправить:
Распечатать:
Теги: Оппозиционный блок, юрий бойко, клон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 