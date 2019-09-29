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День памяти жертв Бабьего Яра. Зеленский заявил о единстве

День памяти жертв Бабьего Яра. Зеленский заявил о единстве - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.09.2019, 12:26

Сегодня в Украине чтят 78-ю годовщину трагедии Бабьего Яра

Украинцы будут едины в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского в связи с 78-й годовщиной трагедии в Бабьем Яру.

В обращении отмечается, что трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем.

"Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилась лишь разменной монетой в руках диктаторов. Убежден, украинский народ всегда будет един в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве", - говорится в обращении.

Сегодня в Украине чтят 78-ю годовщину трагедии Бабьего Яра.

  • Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов нацистами евреев, ромов, советских военнопленных, узников Сырецкого концлагеря. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в Бабьем Яру расстреляли почти 34 тысячи евреев.
  • Трагедию Бабьего Яра в Украине чтят на государственном уровне - это один из самых жестоких эпизодов Холокоста. 
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Владимир Зеленский холокост
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