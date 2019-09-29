День памяти жертв Бабьего Яра. Зеленский заявил о единстве

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинцы будут едины в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского в связи с 78-й годовщиной трагедии в Бабьем Яру.

В обращении отмечается, что трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем.

"Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилась лишь разменной монетой в руках диктаторов. Убежден, украинский народ всегда будет един в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве", - говорится в обращении.

Сегодня в Украине чтят 78-ю годовщину трагедии Бабьего Яра.