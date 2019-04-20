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20.04.2019, 17:55

День тишины. Полиция зафиксировала незаконную агитацию

День тишины. Полиция зафиксировала незаконную агитацию - Фото
Александр Фацевич (фото - пресс-служба МВД)

По одному сообщению уже открыто уголовное производство, также составлено пять админпротоколов

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Сегодня полиция зарегистрировала 97 сообщений о незаконной агитации, подкупе избирателей и других действиях, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Александр Фацевич, передает пресс-служба МВД.

Больше всего сообщений о нарушениях накануне голосования во втором туре президентских выборов – в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской областях и в Киеве.

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Чаще всего сообщения касались размещения агитационных плакатов и билбордов: об этом сообщили в Киеве, Николаевской, Ровенской, Одесской, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой, Волынской, Черниговской и Тернопольской областях.

В Ровенской области глава избирательного участка сообщил, что обнаружил возле квартиры письмо с угрозами. В Полтаве полиция проверяет информация о том, что неизвестные раздают агитационные листовки против одного из кандидатов в президенты.

По одному сообщению уже открыто уголовное производство, также составлено пять админпротоколов, сообщил Фацевич.

Полиция призывает соблюдать закон – не использовать предвыборную агитацию в день тишины.

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Теги: полиция, выборы, агитация
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