Денисова о Балухе: Его держат на хлебе и воде, отекли ноги

Владимир Балух Фото: Anton Naumlyuk

Украинского политзаключенного в России Владимира Балуха держат в исправительной колонии Торжка Тверской области в ШИЗО на воде и хлебе. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова пишет, что Балуха отправили в ШИЗО почти сразу после этапирования в эту колонию, причины этого решения неизвестны. Тюремщики постоянно продлевают срок содержания украинского политзаключенного в штрафном изоляторе, хотя по российскому законодательству он составляет только 15 суток.

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Омбудсмен сообщает, что у Владимира Балуха значительно ухудшилось состояние здоровья. У него отекли ноги, что может свидетельствовать о проблемах с почками.

Денисова пишет, что неоднократно обращалась к российским должностным лицам и международному сообществу, в том числе к МККК, чтобы к Балуху допустили врачей и предоставили ей медицинские справки о его состоянии.

30 апреля 2015 года в доме Балуха был проведен обыск оккупационными властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг. Позже у него были якобы обнаружены 89 "военных" патронов калибра 5,45 × 39, изготовленных промышленным образом, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы. 4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.