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Депутат Госдумы, член КПРФ осудил действия Путина

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 00:59
Депутат Госдумы, член КПРФ осудил действия Путина - Фото
Фото: Facebook Вячеслава Мархаева

Член КПРФ и депутат Госдумы от Республики Бурятия Вячеслав Мархаев осудил военное нападение России на Украину.

По его словам, "кампания по признанию ДНР и ЛНР имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался".

Как результат, все оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами.

Мархаев отметил, что он против любого радикального националистического движения, геноцида, разрухи и беззакония, войны и военного решения вопросов.

"Я осуждаю неоправданную стратегию Запада, их политику двойных стандартов, продвижения собственных интересов с помощью смены законной власти в неугодных им странах, захвата новых территорий под ложными лозунгами защиты демократии. Осуждаю и руководство России, которое начало использовать те же методы двойных стандартов. Под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом", – написал в фейсбуке Вячеслав Мархаев.

Это уже третий российский депутат, который осудил вторжение в Украину. Ранее Михаил Матвеев и Олег Смолин выступили против.

Ольга Модіна
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