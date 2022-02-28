Депутат Госдумы, член КПРФ осудил действия Путина

Член КПРФ и депутат Госдумы от Республики Бурятия Вячеслав Мархаев осудил военное нападение России на Украину.

По его словам, "кампания по признанию ДНР и ЛНР имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался".

Как результат, все оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами.



Мархаев отметил, что он против любого радикального националистического движения, геноцида, разрухи и беззакония, войны и военного решения вопросов.



"Я осуждаю неоправданную стратегию Запада, их политику двойных стандартов, продвижения собственных интересов с помощью смены законной власти в неугодных им странах, захвата новых территорий под ложными лозунгами защиты демократии. Осуждаю и руководство России, которое начало использовать те же методы двойных стандартов. Под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом", – написал в фейсбуке Вячеслав Мархаев.



Это уже третий российский депутат, который осудил вторжение в Украину. Ранее Михаил Матвеев и Олег Смолин выступили против.

Ольга Модіна

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