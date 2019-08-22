Депутат от Слуги народа уже сложил мандат: кто вместо него

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Избранный по списку Слуги народа Андрей Лысюк подал в ЦИК заявление об отказе от мандата. Вместо него избранным депутатом признана Елена Хоменко. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Елена Хоменко -129-й номер в списке Слуги народа.

Ранее она занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов студии Квартал 95. До этого работала на руководящих должностях в телеком и IT-компаниях.

Андрей Лысюк – директор юридической компании Hillmont Partners. Работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве. Научный консультант телепроектов СТБ, в частности шоу "Следствие ведут экстрасенсы".