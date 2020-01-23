Депутат проиграл суд ветерану АТО, которого обвинял в убийствах

Антон Яценко (Скриншот из видео RadaTVchannel/Youtube)

Печерский районный суд обязал народного депутата Антона Яценко выплатить компенсацию участнику АТО Олегу Гервасу, которого Яценко в переписке в Facebook обвинил убийствах и грабеже мирного населения. Об этом сообщает hromadske.

В августе 2018 года Гервас подал в суд о "защите чести и достоинства".

Сегодня суд постановил, что Яценко должен выплатить Гервасу компенсацию в размере 5000 грн за моральный ущерб. Сам ветеран в исковом заявлении оценил ущерб в 500000 грн.

Кроме того суд обязал депутата опубликовать опровержение информации о якобы преступных деяниях Герваса.

Ни сам Яценко, ни его адвокат в суде не присутствовали. В комментарии изданию депутат сослался на "много работы".

При этом Яценко сказал, что будет обжаловать это решение, потому что, по его мнению, якобы "истец оказывал давление на судью".

Как сказал ТСН боевой побратим Герваса Павел Тука, перепалка в комментариях между его другом и Яценко произошла под постом, в котором депутат описывал свои достижения в Умани. Ветеран прокомментировал, что "регионалы должны сидеть в тюрьме, а не пиариться за бюджетные средства".

"После этого Яценко ответил, что Олег якобы является мародером, убийцей мирного населения. Он также утверждал, что против него открыт ряд уголовных производств, хотя это не соответствует действительности", - сказал Тука.

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