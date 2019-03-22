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22.03.2019, 17:36

Девять российских издательств и три сайта попали в черный список

Девять российских издательств и три сайта попали в черный список - Фото
Фото: depositphotos.com

Они систематически распространяют антиукраинскую пропаганду, заявляет Госкомтелерадио

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К девяти российским издательствам и трем юридическим лицам, владельцам интернет-порталов, которые систематически создают и распространяют пропагандистскую продукцию антиукраинского содержания, применены экономические и другие ограничительные санкции. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Отмечается, что по состоянию на 20 марта в перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, внесены 208 изданий, выпущенных 35 российскими издательствами. Самыми активными производителями пропагандистской антиукраинской продукции оказались российские издательства Алгоритм, Книжный мир, Эксмо, Вече, Центрполиграф, Яуза, АСТ, ИД Питер, и Яуза-пресс.

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Санкции введены сроком на три года. Они включают ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом.

Также отмечается, что в санкционный список попали три юридических лица, которые через свои интернет-порталы распространяют антиукраинскую пропаганду: Лабиринт.Ру, ЛитРес и Рексофт.

21 марта указ президента Петра Порошенко N82/2019, которым было введено в действие решение СНБО от 19 марта 2019 о санкциях против России, вступил в силу. Расширенный санкционный список включает 294 компании и 848 физических лиц.

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Теги: госкомтелерадио, санкции, запрет, книги
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