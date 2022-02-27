UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Действия России тянут на международный трибунал". Новое обращение Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 10:26
Снимок экрана 27.02.2022 в 10:22:58

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия сознательно избрала тактику на поражение гражданского населения, и пообещал уничтожить "зло, пришедшее на нашу землю". Об этом он заявил в очередном обращении.

"Эта ночь была тяжелой. Что они делают? Это месть, – заявил Зеленский. – Народ поднялся на защиту своего государства, и они открыли настоящее лицо. Это террор. Они собираются еще больше бомбить наши украинские города и еще коварнее убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить".

По словам Зеленского, Россия лгала, что не будет трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска стреляют по гражданской инфраструктуре. Он уверен, что РФ сознательно избрала тактику на поражение людей и "всего того, что делает жизнь людей нормальной".

"То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал", — считает президент Украины, добавив, что все преступления РФ четко фиксируются.

Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война трибунал Владимир Зеленский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 