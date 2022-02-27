"Действия России тянут на международный трибунал". Новое обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия сознательно избрала тактику на поражение гражданского населения, и пообещал уничтожить "зло, пришедшее на нашу землю". Об этом он заявил в очередном обращении.

"Эта ночь была тяжелой. Что они делают? Это месть, – заявил Зеленский. – Народ поднялся на защиту своего государства, и они открыли настоящее лицо. Это террор. Они собираются еще больше бомбить наши украинские города и еще коварнее убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить".

По словам Зеленского, Россия лгала, что не будет трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска стреляют по гражданской инфраструктуре. Он уверен, что РФ сознательно избрала тактику на поражение людей и "всего того, что делает жизнь людей нормальной".

"То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал", — считает президент Украины, добавив, что все преступления РФ четко фиксируются.

27 февраля Зеленский отверг предложение России о переговорах в Беларуси и предложил любой другой город, "с территории которого не летят ракеты".

Юрий Смирнов

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