Директор МВФ заверила, что фонд продолжит поддерживать Украину

Кристин Лагард (фото - ЕРА)

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко заверила его, что МВФ продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщается на сайте фонда.

"Я поблагодарила президента Петра Порошенко за тесное сотрудничество во время его каденции, когда Украина успешно вернулась к макростабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014–2015 годов", - заявила Лагард.

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"Мы согласились с тем, что крайне важно сохранить прогресс, достигнутый в течение президентских полномочий в продвижении ключевых реформ, и особенно для обеспечения независимости Нацбанка и поддержания стабильности банковской системы", - добавила она

Лагард и Порошенко также согласились, что еще необходимо многое сделать, чтобы обеспечить в Украине "современную рыночную экономику, которая регулируется верховенством права, и способна привлечь больше инвестиций".

"Фонд готов и впредь поддерживать Украину в этих усилиях", - сказано в сообщении МВФ.

Также в ходе разговора с Порошенко Лагард заявила, что судебные процессы в Украине с целью денационализации ПриватБанка могут поставить под угрозу финансовую стабильность государства. Об этом сообщила пресс-служба президента.