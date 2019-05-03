Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.05.2019, 22:51

Директор МВФ заверила, что фонд продолжит поддерживать Украину

Директор МВФ заверила, что фонд продолжит поддерживать Украину - Фото
Кристин Лагард (фото - ЕРА)

Кристин Лагард подчеркнула необходимость обеспечения независимости Нацбанка и поддержания стабильности банковской системы

Реклама
Реклама

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко заверила его, что МВФ продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщается на сайте фонда.

"Я поблагодарила президента Петра Порошенко за тесное сотрудничество во время его каденции, когда Украина успешно вернулась к макростабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014–2015 годов", - заявила Лагард.

Реклама

"Мы согласились с тем, что крайне важно сохранить прогресс, достигнутый в течение президентских полномочий в продвижении ключевых реформ, и особенно для обеспечения независимости Нацбанка и поддержания стабильности банковской системы", - добавила она

Лагард и Порошенко также согласились, что еще необходимо многое сделать, чтобы обеспечить в Украине "современную рыночную экономику, которая регулируется верховенством права, и способна привлечь больше инвестиций".

"Фонд готов и впредь поддерживать Украину в этих усилиях", - сказано в сообщении МВФ.

Также в ходе разговора с Порошенко Лагард заявила, что судебные процессы в Украине с целью денационализации ПриватБанка могут поставить под угрозу финансовую стабильность государства. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, МВФ, НБУ, кристин лагард
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 