UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Директор ЦРУ: Мы должны сосредоточиться на угрозе применения Путиным химического оружия

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 12:33
Директор ЦРУ: Мы должны сосредоточиться на угрозе применения Путиным химического оружия - Фото
Уильям Бернс (Фото – Al Drago, EPA)

Разведке США необходимо "сосредоточиться" на потенциальном применении Россией химического оружия в Украине – как прямой, так и в контексте провокаций "под фальшивым флагом". Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил во время выступления перед американскими законодателями, передает ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Угрозу применения химоружия Бернс назвал "очень важной частью стратегии России".

"Они использовали такое оружие против своих граждан. Они как минимум поощряли его использование в Сирии и других местах. Так что мы относимся к этому очень серьезно", -  сказал он.

Говоря о ситуации с российским вторжением в Украину, Бернс сказал, что у Путина сейчас нет удовлетворительной стратегии завершения начатой им войны, а потому он соглашается на переговоры с Украиной "по тактическим причинам". Директор ЦРУ считает, что ждать успеха этих переговоров не стоит, потому что для этого Путину "нужно уступать или признавать ошибки", а он этого делать не умеет и не хочет.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
химическое оружие
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 