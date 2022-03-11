Директор ЦРУ: Мы должны сосредоточиться на угрозе применения Путиным химического оружия

Разведке США необходимо "сосредоточиться" на потенциальном применении Россией химического оружия в Украине – как прямой, так и в контексте провокаций "под фальшивым флагом". Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил во время выступления перед американскими законодателями, передает ABC News.

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Угрозу применения химоружия Бернс назвал "очень важной частью стратегии России".

"Они использовали такое оружие против своих граждан. Они как минимум поощряли его использование в Сирии и других местах. Так что мы относимся к этому очень серьезно", - сказал он.

Говоря о ситуации с российским вторжением в Украину, Бернс сказал, что у Путина сейчас нет удовлетворительной стратегии завершения начатой им войны, а потому он соглашается на переговоры с Украиной "по тактическим причинам". Директор ЦРУ считает, что ждать успеха этих переговоров не стоит, потому что для этого Путину "нужно уступать или признавать ошибки", а он этого делать не умеет и не хочет.

Сергей Бережной

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