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Диверсии на газопроводах: НАТО создает специальное бюро по безопасности инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 08:42
Диверсии на газопроводах: НАТО создает специальное бюро по безопасности инфраструктуры - Фото
Йенс Столтенберг (Фото - пресс-служба НАТО)

В НАТО решили создать собственную координационную группу для повышения защищенности критической инфраструктуры. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Столтенберг подчеркнул, что наряду с усилиями по поддержке Украины НАТО продолжает работать над мерами безопасности стран-членов Альянса, одним из направлений которой является защита критической подводной инфраструктуры.

"Мы решили создать новую координационную группу в штаб-квартире НАТО, чтобы составить карту наших уязвимых мест и взаимодействовать с промышленностью. Это поддержит наши усилия по предотвращению и противодействию угрозам критически важной инфраструктуре, включая подводные кабели и трубопроводы", – сказал генсек НАТО.

Он также сообщил, что на Вильнюсском саммите НАТО лидеры стран-членов "примут дальнейшие решения по активизации наших усилий в этой сфере".

"Мы также будем тесно сотрудничать с Европейским Союзом через целевую группу НАТО-ЕС по устойчивости и критической инфраструктуре", – отметил он.

При этом Столтенберг не сказал прямо о том, что непосредственной причиной создания координационной группы НАТО могли стать диверсии на подводных газопроводах Северный поток в сентябре 2022 года. 

Сергій Бережний
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нато северный поток йенс столтенберг газопровод критическая инфраструктура
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