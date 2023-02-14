Диверсии на газопроводах: НАТО создает специальное бюро по безопасности инфраструктуры

В НАТО решили создать собственную координационную группу для повышения защищенности критической инфраструктуры. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Столтенберг подчеркнул, что наряду с усилиями по поддержке Украины НАТО продолжает работать над мерами безопасности стран-членов Альянса, одним из направлений которой является защита критической подводной инфраструктуры.

"Мы решили создать новую координационную группу в штаб-квартире НАТО, чтобы составить карту наших уязвимых мест и взаимодействовать с промышленностью. Это поддержит наши усилия по предотвращению и противодействию угрозам критически важной инфраструктуре, включая подводные кабели и трубопроводы", – сказал генсек НАТО.

Он также сообщил, что на Вильнюсском саммите НАТО лидеры стран-членов "примут дальнейшие решения по активизации наших усилий в этой сфере".

"Мы также будем тесно сотрудничать с Европейским Союзом через целевую группу НАТО-ЕС по устойчивости и критической инфраструктуре", – отметил он.

При этом Столтенберг не сказал прямо о том, что непосредственной причиной создания координационной группы НАТО могли стать диверсии на подводных газопроводах Северный поток в сентябре 2022 года.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода стали непригодными для эксплуатации. Одна нить Северного потока-2, по российской информации, осталась в рабочем состоянии, хотя в Европе в этом сомневаются.

В начале января Еврокомиссия заявила, что повреждения обоих Северных потоков были вызваны умышленными актами саботажа.

В ноябре Bloomberg составил список самых уязвимых энергообъектов в Европе.

Сергій Бережний

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