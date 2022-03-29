Военного возвращения Крыма не будет, будет политико-дипломатический процесс – Джемилев

Украина не намерена отказываться от своей территориальной целостности в границах 1991 года, включая Крым и ОРДЛО, но пока выносит временно оккупированные Россией территории за рамки проекта международного договора о гарантиях безопасности. Об этом было сказано на первом брифинге украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле, прямую трансляцию которого вели украинские каналы.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что в проекте договора предлагается зафиксировать стремление сторон в течение 15 лет решить вопросы, связанные с Крымом и Севастополем, путем двусторонних переговоров между Украиной и РФ.

Предлагается также зафиксировать, что Украина и Россия не будут решать вопрос Крыма и Севастополя военным путем, а продолжат политико-дипломатические усилия для решения проблемы.

Такое решение предложено для того, чтобы временная оккупация Россией Крыма и ОРДЛО не стала препятствием к заключению договора о гарантиях безопасности после окончания войны.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что принятая Украиной концепция деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий так или иначе не предусматривает возвращения Крыма военным путем. Джемилев также подчеркнул, что Россия своим участием в таком договоре вынуждена будет признать, что Крым является оккупированной ею территорией Украины, и, следовательно, признает и то, что, согласно Женевской конвенции 1945 года, на территории оккупированного Крыма должно действовать законодательство Украины.

"Это признание значительно облегчит процесс деоккупации, так как гарантирует, что в Крыму будут действовать те же демократические нормы, что и на остальной территории Украины", – сказал Джемилев.

На брифинге также было заявлено, что предлагаемый Украиной договор о гарантиях безопасности – это возможный дипломатический формат для "окончания войны".

Сергей Бережной

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