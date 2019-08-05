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Джемилев будет сопровождать Зеленского в турецком вояже

Джемилев будет сопровождать Зеленского в турецком вояже - Фото
Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.08.2019, 15:29

Лидер крымскотатарского народа намерен обсудить с Эрдоганом вопрос украинских политических заключенных в Крыму и России

Лидер крымскотатарского народа, нардеп фракции БПП Мустафа Джемилев примет участие в рабочей поездке президента Владимира Зеленского в Турцию. Об этом он сообщил в комментарии Крым.Реалии.

"Программа встречи планируется офисом президента, я могу только подсказать темы. Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличения торгового оборота наших стран... Надо выразить благодарность Эрдогану за его твердую позицию по непризнанию аннексии Крыма", - сказал он.

Кроме этого, Джемилев допускает возможность разговора о турецких кораблях, заходящих в крымские порты под "разными флагами".

Джемилев отметил, что необходим разговор об украинских политических заключенных и их положении в Крыму и России, хотя он и сомневается в успехе. Поскольку Путин идет только на обмен, а "обменный материал" у Украины ограничен, требуется международное давление, "а тенденция не очень правильная и ситуация не очень хорошая".

7-8 августа Владимир Зеленский посетит Турцию, где планирует встретиться с премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом, патриархом Варфоломеем и представителями украинской и крымскотатарской общин.

Ранее Джемилев говорил, что крымские татары, несмотря на оппозицию к новой власти, не настроены враждебно и намерены помогать "держать курс на евроатлантическую интеграцию".

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Владимир Зеленский Мустафа Джемилев
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