Джонсон: Мы не можем закрыть небо над Украиной, для этого придется сбивать самолеты России

Великобритания не может обеспечить бесполетную зону для Украины, поскольку для этого придется сбивать российские самолеты. Об этом заявил в Варшаве премьер Великобритании Борис Джонсон, передает Sky News.

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Джонсон сказал, что осознает: Британия не может сделать достаточно, чтобы помочь Украине так, как хотят украинцы.

"Когда вы говорите о бесполетной зоне… к сожалению, подразумевается, что Великобритания будет заниматься сбиванием российских самолетов, это не то, что мы можем сделать", – сказал он.

Джонсон сказал, что если бы Великобритания ввела бесполетную зону, это привело бы к прямому бою с Россией, отмечает The Guardian.

"Я думаю, что последствия этого будет действительно очень трудно контролировать", – добавил он.

Джонсон отметил, что не может "притворяться", словно Великобритания может исправить ситуацию военными средствами.

Марк Сировой

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