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Джонсон об "усталости от Украины": Последствия войны для мира могут быть катастрофическими

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 22:26
Джонсон об
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад должен поддерживать Украину, сколько нужно, потому что на кону стоит слишком много. Об этом он сказал в интервью CNN на полях саммита Большой семерки в Германии.

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"Если мы позволим, чтобы Путину сошла с рук аннексия значительной части свободного, независимого, суверенного государства, — а это то, что он хочет сделать, — последствия для мира будут катастрофическими. Это будет означать, что мы легитимизируем следующий захват им других частей бывшего Советского Союза, легитимизируем агрессию в других частях света", — сказал Джонсон, уточнив, что имеет в виду угрозу для Тайваня со стороны Китая.

Он заявил, что в конце концов это будет катастрофой не только для демократии, но и экономической стабильности.

"И то, что Джо Байден решил потратить $46 млрд на помощь Украине, я бы сказал, что это приемлемая цена за демократию и свободу. Я думаю, что Америка по-прежнему остается последней и лучшей надеждой на мир и свободу", — сказал Джонсон.

Говоря о Франции и Германии, британский премьер назвал уровень их помощи Украине "удивительно большим".

"Никогда в жизни я не ожидал увидеть прямую военную помощь Германии другой европейской стране, как они делают это сейчас. И не забывайте о цене, которую платят за это немцы в виде отказа от российской нефти и газа", — сказал Джонсон.

  • Лидеры стран Большой семерки в итоговом заявлении саммита объявят о своем обязательстве оказывать бессрочную поддержку Украине для ее защиты от российской агрессии.
Андрей Водяный
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Великобритания война Борис Джонсон
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