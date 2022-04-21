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Джонсон: Вести переговоры с Путиным – как беседовать с крокодилом, вцепившимся в твою ногу

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21.04.2022, 02:25
Джонсон: Вести переговоры с Путиным – как беседовать с крокодилом, вцепившимся в твою ногу - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Мирные переговоры с Россией, скорее всего, не достигнут успеха. Такое предположение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с журналистами, передает BBC.

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Джонсон сказал, что иметь дело с российским диктатором Путиным – все равно, что торговаться с "крокодилом, когда он вцепился в твою ногу".

Джонсон полагает, что переговоры с Россией о прекращении войны, скорее всего, не увенчаются успехом.

Он предположил, что Путин может начать переговоры только, если он получит сильную позицию в Украине. Но Джонсон оговорился, что в таком случае российский диктатор может начать новую атаку на Киев.

20 апреля стало известно, что Великобритания планирует передать ВСУ противокорабельные ракеты, в том числе высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты класса Brimstone. 

Читайте также: "У меня больше общего с птеродактилем, чем с Черчиллем". История Бориса Джонсона

Наталия Медведева
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Борис Джонсон владимир путин переговоры
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