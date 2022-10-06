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Для МАГАТЭ безусловно, что Запорожская АЭС остается украинской – Гросси

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 21:39
Для МАГАТЭ безусловно, что Запорожская АЭС остается украинской – Гросси - Фото
Рафаэль Гросси (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Международное агентство по атомной энергетике считает временно оккупированную Россией Запорожскую АЭС собственностью Украины. Об этом заявил глава МАГАТЭ  Рафаэль Гросси в Киеве, сообщает The Guardian.  

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"Для нас очевидно, что поскольку это украинский объект, собственником которого является Энергоатом", – сказал Гросси.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ во всех вопросах безопасности, охраны и технической эксплуатации АЭС будет и далее руководствоваться договоренностями с Украиной.

"Мы международная организация, которая руководствуется международным правом, и, как вы прекрасно знаете, аннексии международным правом не признаются", – заявил Гросси.

6 октября президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой МАГАТЭ для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. После Киева Гросси намерен посетить Москву. 

Читайте также: "Самая большая ядерная кража в истории". Зачем Россия аннексировала Запорожскую АЭС

 

Сергій Бережний
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МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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