Для МАГАТЭ безусловно, что Запорожская АЭС остается украинской – Гросси

Международное агентство по атомной энергетике считает временно оккупированную Россией Запорожскую АЭС собственностью Украины. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Киеве, сообщает The Guardian.

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"Для нас очевидно, что поскольку это украинский объект, собственником которого является Энергоатом", – сказал Гросси.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ во всех вопросах безопасности, охраны и технической эксплуатации АЭС будет и далее руководствоваться договоренностями с Украиной.

"Мы международная организация, которая руководствуется международным правом, и, как вы прекрасно знаете, аннексии международным правом не признаются", – заявил Гросси.

6 октября президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой МАГАТЭ для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. После Киева Гросси намерен посетить Москву.

5 октября стало известно, что в России создана компания для управления ЗАЭС и передачи станции России. Владимир Путин закрепил это указом.

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Сергій Бережний

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