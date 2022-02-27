Для переговоров Россия требовала от Украины сложить оружие, это неприемлемо – Банковая

Формат переговоров в белорусском Гомеле обсуждался, но в последний момент Россия потребовала, чтобы украинская армия должна сначала сложить оружие. Это требование было категорически отвергнуто. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры, — заявил Никифоров. – Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за "русским военным кораблем".

По словам пресссекретаря, заявления и решения РФ, несмотря на все, демонстративно ехать в Гомель – являются лишь информационным давлением и попыткой переложить ответственность за срыв на Украину

Он подтвердил слова Зеленского о том, что Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения.

"Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты... Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене... Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных. Каждый день промедления будет стоить РФ невосполнимыми человеческими и экономическими потерями", — добавил пресс-секретарь Зеленского.

27 февраля российские пропагандистские СМИ распространили заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, согласно которому российская делегация якобы прибыла в Гомель для переговоров с Украиной.

Зеленский отверг предложение России по поводу переговоров в Беларуси и предложил любой другой город, "с территории которого не летят ракеты".

Юрий Смирнов

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