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Для украинцев упростили процедуру продления действия загранпаспорта

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 16:26
Для украинцев упростили процедуру продления действия загранпаспорта - Фото
Паспорт. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Правительство приняло постановление, регулирующее процедуру внесения информации в загранпаспорт гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Теперь украинцы, вынужденно находящиеся за границей в результате вооруженной агрессии России против Украины, смогут более оперативно продлевать в украинских дипломатических учреждениях срок действия загранпаспортов, а также вносить сведения о детях в паспорта родителей (законных представителей).

Продление срока действия паспорта и внесение данных о детях будут производиться в день обращения бесплатно, сообщили в МИД.

Постановление должно способствовать минимизации случаев пребывания взрослых и детей за пределами Украины без действительных документов.

Более подробная информация о режимах въезда и пребывания за границей доступна на интерактивной карте МИД Украины.

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Вадим Ребрина
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МИД паспорт
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