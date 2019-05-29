До $10 000 за минуту. Сколько партии заплатят за рекламу - ЧЕСНО

Доллары (фото - unsplash.com)

Политическим партиям придется заплатить до $10 000 за минуту телерекламы во время избирательной кампании в Верховную Раду. Об этом сообщило гражданское движение ЧЕСНО, проанализировав расценки на ТВ.

Перед весенними президентскими выборами самой дорогостоящей была реклама на ТРК Украина: за секунду в прайм-тайме нужно было выложить до 5658 грн (сейчас цена снижена до 2829 грн).

На 1+1 политическая реклама подорожала вдвое: секунда видео даже в ночное время теперь стоит не менее 900 грн, в прайм-тайм - до 2250 грн.

Медиагруппа Интер продает политическую рекламу даже на детском Пиксель ТВ, пишет ЧЕСНО. На основном канале секунда рекламы между 19:00 и 20:00 обойдется в 2897 грн.

Одни из самых низких цен на политическую рекламу - на Суспильном. Во время президентской кампании реклама на UA:Перший стоила не более 70 грн за секунду, теперь цена опустилась до 63,56 грн.

24 мая в Украине официально стартовала избирательная кампания в Раду.

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